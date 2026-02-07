В Ставрополе водитель «ГАЗели» врезался в опору ЛЭП на перекрёстке

Мужчина не справился с управлением и врезался в машину, стоявшую на обочине

В Ставрополе днём 6 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Около 10:45 на пересечении проспекта Кулакова и улицы Бруснева водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением по пока неустановленным причинам.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, автомобиль совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в опору линии электропередачи. В результате водитель, житель Шпаковского округа, получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили на машине скорой помощи в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Проверка показала, что за последние два года мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Конкретные причины потери управления в данном случае пока устанавливаются.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка. Расследование продолжается.