В Красноярском крае лобовое столкновение унесло жизни двух человек

Водитель не справился с управлением и врезался во встречный грузовик

На автодороге Красноярск — Абакан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от села Новосёлово 38-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, по предварительным данным, не справился с управлением, что привело к выезду на полосу встречного движения.

Как сообщает телеграм-канал Новости Красноярска и Красноярского края, по встречной полосе произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi, за рулём которого находился 39-летний мужчина. Удар был чрезвычайно мощным, в результате чего водитель Toyota и его 39-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до приезда экстренных служб.

Водитель грузовика и его 44-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба были незамедлительно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Их состояние сейчас оценивается врачами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и точные причины трагедии.