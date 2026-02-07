В Ставропольском крае цепная авария унесла жизнь водителя

В Ставропольском крае столкновение с грузовиком привело к массовому ДТП

В Новоселицком округе Ставропольского края вечером 6 февраля произошло масштабное ДТП. Около 20:15 на 40-м километре автодороги «Александровское — Новоселицкое — Будённовск» в пределах села Новоселицкого 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от удара «десятку» выбросило на соседнюю полосу, где в неё врезался двигавшийся следом автомобиль ВАЗ-2114. Водитель следующей за ними иномарки Kia, пытаясь избежать столкновения, резко свернул в сторону, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате этой цепной аварии водитель ВАЗ-2110 от полученных травм скончался на месте происшествия. Ещё четыре человека из участвовавших в ДТП автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия и степень ответственности каждого участника ДТП устанавливаются следственной группой.