В Тульской области женщина погибла, поскользнувшись на железнодорожном переходе

На железнодорожном переходе женщина поскользнулась и погибла под колёсами поезда

В Тульской области возбуждено уголовное дело после гибели женщины на железнодорожном пешеходном переходе. Трагедия произошла 6 февраля на станции Плавск Московской железной дороги. По данным следствия, женщина, переходя пути по оборудованному переходу, поскользнулась и упала на рельсы.

Как сообщает пресс-служба СК РФ на транспорте, в этот момент по путям следовал грузовой состав. Машинист, несмотря на применение экстренного торможения, не смог предотвратить наезд. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.

Следствие квалифицировало произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основной версией следствия является халатность должностных лиц ОАО «РЖД», ответственных за содержание перехода. Следователи проверяют, были ли своевременно устранены наледи, обеспечивалось ли должное освещение и соответствовало ли состояние перехода нормам безопасности.

Следователем уже проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, включая трасологическую и техническую экспертизу состояния путей и перехода. Устанавливается круг лиц, чьи бездействие или неправомерные действия могли привести к трагедии.