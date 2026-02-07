Трое погибли в лобовом столкновении в Иркутской области

Водитель и двое детей скончались после столкновения с грузовиком

В Шелеховском районе Иркутской области сегодня произошло смертельное ДТП. Около 14 часов на 78-м километре трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка Глубокая, 26-летняя девушка за рулём автомобиля «Тойота Королла Спасио», двигавшаяся со стороны Иркутска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, в результате автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель иномарки и двое детей-пассажиров, 8 и 5 лет.

Предварительно установлено, что женщина была пристёгнута, а дети находились в специальных детских удерживающих устройствах без нарушений правил перевозки.

На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Причины, по которым водитель потеряла управление, сейчас устанавливаются.