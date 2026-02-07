В Челябинской области подросток без прав врезался на мопеде в здание

Родителей подростка привлекут к ответственности за то, что разрешили ему управлять мопедом

В Чебаркуле Челябинской области родители подростка будут отвечать по уголовной статье за то, что разрешили ему управлять мопедом. Инцидент, произошедший в ноябре прошлого года, имел серьёзные последствия: 14-летний школьник не справился с управлением и врезался в стену здания.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России, подростка с переломами и ушибами обнаружила случайная прохожая и вызвала скорую помощь. Полицейские, расследовавшие это ДТП, выяснили, что мопед был приобретён родителями мальчика несколько месяцев назад.

Несмотря на то, что их сын не достиг возраста для получения прав и не имел навыков безопасного вождения, взрослые сами обучали его езде и не препятствовали самостоятельным поездкам.

Материалы проверки инспекторов по делам несовершеннолетних были переданы следователям.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни. Это один из первых подобных случаев в регионе, когда ответственность за ДТП с участием ребёнка на мототранспорте могут понести непосредственно родители.