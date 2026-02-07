В Красноярском крае пьяный бесправник врезался в столб

Молодой человек, управлявший авто в нетрезвом виде без прав, съехал в кювет и повредил ЛЭП

В Шушенском муниципальном округе ночью произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя. На 53-м километре автодороги «Шушенское — Сизая» 19-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем Honda Shuttle.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, он не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части на правую обочину, после чего на высокой скорости наехал на опору линии электропередачи и врезался в забор частного дома. Удар был значительным, автомобиль получил серьёзные повреждения.

В салоне находились трое пассажиров в возрасте 16, 18 и 19 лет. Всем им на месте была оказана разовая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,42 мг/л.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Владельцу дома предстоит оценить ущерб, причинённый его имуществу.