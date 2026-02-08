Во Владивостоке трое пострадали в столкновении иномарки и грузовика

Во Владивостоке Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом

На улице Днепровской во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля Toyota Aqua не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с груженым КамАЗом.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, в результате аварии травмы получили сам водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Всем троим пострадавшим после осмотра медиками назначено амбулаторное лечение. Водитель грузовика, 49-летний мужчина, не пострадал.

В отношении водителя Toyota возбужден целый ряд административных дел. Помимо выезда на встречную полосу и нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью, он управлял автомобилем без прав, при наличии неисправностей у авто, запрещающих его эксплуатацию, и без необходимых документов.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.