Два человека погибли в ДТП на МКАД

На МКАД автомобиль врезался в препятствие и опрокинулся с эстакады

На 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство опрокинулось и упало с эстакады на проезжающие ниже машины.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, в результате аварии водитель и пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали их смерть.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты фиксируют все детали и обстоятельства произошедшего для установления точной причины трагедии.

В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства инцидента выясняются.