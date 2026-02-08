Трое погибли в лобовом столкновении на трассе в Калмыкии

Авария на федеральной трассе в Калмыкии унесла жизни троих человек

Сегодня на 170-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Кетченеровском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 8:35 утра столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Лада Гранта». В результате аварии три человека погибли на месте, еще шесть получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Калмыкия, на место происшествия немедленно выехали экстренные службы. Сотрудники МЧС Калмыкии провели аварийно-спасательные работы, используя гидравлический инструмент для извлечения пострадавших и погибших из покореженных автомобилей. Их действия позволили оперативно оказать помощь раненым.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. По предварительной информации, розлива горюче-смазочных материалов не произошло, движение по трассе не затруднено и открыто во всех направлениях.

Для ликвидации последствий ДТП МЧС привлекло четырех сотрудников и одну единицу техники. Расследование инцидента продолжается.