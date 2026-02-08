Смертельное ДТП на трассе под Ирбитом

Сегодня утром на 16-м километре автодороги «Артемовский — Зайково» произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика, унесшее жизнь человека. Авария случилась в сложных погодных условиях — во время снегопада.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительной версии ГИБДД, 69-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением из-за выбора скорости, не соответствующей дорожным условиям. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с груженым «Вольво». Водитель грузовика, 66-летний мужчина, пояснил, что избежать столкновения было практически невозможно.

В результате аварии на месте скончался 70-летний пассажир «Рено». Водитель иномарки с травмами госпитализирован, водитель грузовика не пострадал. Освидетельствование показало, что он был трезв. При осмотре места ДТП также выявлены недостатки в содержании дорожного полотна, что будет учтено в расследовании.

На месте работают следственно-оперативная группа. Движение на участке временно организовано в одну полосу. Госавтоинспекция напоминает о необходимости строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными в зимних условиях.