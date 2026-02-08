Водитель без прав врезался в отбойник под Ставрополем

Под Ставрополем мужчина без прав не справился с управлением и влетел в отбойник

На подъезде к Ставрополю произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. 7 февраля около 11:45 на 11-м километре федеральной трассы «Кавказ» водитель автомобиля Cherry не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, разделяющее встречные полосы движения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии 59-летний водитель, житель Шпаковского округа, получил травмы. Мужчина был доставлен в больницу города Невинномысска, где ему назначили амбулаторное лечение.

В ходе проверки было установлено, что пострадавший управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Состояние алкогольного опьянения у него на момент ДТП не зафиксировано.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.