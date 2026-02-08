В Кызыле дошкольник завёл машину и попал в ДТП

В Кызыле произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал шестилетний ребёнок. Днём 8 февраля мальчик, оставленный отцом в припаркованном автомобиле Toyota Camry, перебрался на место водителя.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Госавтоинспекции по Республике Тыва, отец ненадолго зашёл в магазин, оставив ключи в автомобиле. Пока взрослый отсутствовал, ребёнок сумел привести машину в движение, выехал на проезжую часть и совершил столкновение с автомобилем Chery Tiggo, двигавшимся во встречном направлении.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако авария повлекла материальный ущерб обоим транспортным средствам. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Инцидент лишний раз подчеркивает необходимость никогда не оставлять детей одних в автомобиле с ключами зажигания, даже на короткое время.