Водитель спровоцировал ДТП, уснув за рулём

В Тверской области мужчина погиб, заснув за рулём транспортного средства

На федеральной трассе М-10 «Россия» в Калининском районе Тверской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 163-м километре автодороги водитель автомобиля JAC Dashen, 38-летний мужчина, уснул за рулём.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, по предварительной версии, когда водитель потерял управление, его автомобиль совершил лобовой наезд на припаркованный у обочины автомобиль Renault Kirach.

Удар был настолько сильным, что водитель JAC Dashen получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На месте работали сотрудники полиции, ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.