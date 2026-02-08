Водитель в наркотическом опьянении задержан в Петербурге

В Петербурге нетрезвого водителя задержали после сообщения очевидца о «странных пируэтах» на дороге

В субботу днём в Выборгском районе Санкт-Петербурга был задержан водитель с явными признаками наркотического опьянения. Нарушение удалось оперативно пресечь благодаря сообщению очевидца, который указал точный государственный регистрационный знак и направление движения автомобиля Omoda, совершавшего на дороге опасные манёвры.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за рулём находился 41-летний житель Приморского района. При остановке у него наблюдались серьёзные нарушения координации — он с трудом держался на ногах и почти не мог связно говорить. Инспекторы также отметили проблемы с устной и письменной речью.

В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены два пакетика: один с веществом растительного происхождения, второй — с неизвестным порошком. Задержанный пояснил, что оба вещества предназначены для его личного употребления.

В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям об отказе от освидетельствования и потреблении наркотических средств. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте запрещённых веществ. В настоящее время мужчина находится в отделе полиции.