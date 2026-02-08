Россиянам могут упростить получение водительских прав

Россиянам могут разрешить сдавать на права без медсправки

В России могут упростить процедуру сдачи экзаменов на водительские права. От кандидатов могут не требовать предъявления медицинской справки, если они подают заявление через портал «Госуслуги».

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось РИА Новости, станет возможным при условии, что информация о состоянии здоровья будущего водителя уже содержится в едином электронном реестре. Таким образом, данные будут поступать автоматически, избавляя граждан от необходимости собирать и предоставлять бумажный документ.

В настоящее время для допуска к экзамену необходимо лично предоставить паспорт, медицинскую справку установленного образца, документ об окончании автошколы, а для несовершеннолетних — также письменное согласие родителей или опекунов.

Инициатива направлена на дальнейшую цифровизацию госуслуг и сокращение бюрократических процедур. Окончательное решение и сроки вступления изменений в силу пока не определены.