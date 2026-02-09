У торговца контрафактным табаком арестовали автомобиль в Хакасии

Злоумышленник формально числился торговым представителем кондитерской компании. Однако вместо сладостей он доставлял клиентам поддельные сигареты, которые приобретал через онлайн-площадки.

Как сообщает агентство «Хакасия», деятельность «барыги» пресекли оперативники местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Во время обыска в гараже, который арендовал нарушитель, стражи порядка обнаружили и изъяли более 9 тысяч пачек поддельных сигарет. Общая стоимость продукции превысила 1,2 млн рублей, что указывает на особо крупный размер незаконного оборота.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело, суд наложил арест на его транспортное средство. Машина, стоимость которой оценили в 900 тысяч рублей, фигурирует в материалах как непосредственное орудие преступления: именно на ней мужчина регулярно развозил крупные партии контрафакта по торговым точкам региона.

