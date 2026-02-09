Автовладелец избил механика до потери слуха из-за некачественного ремонта машины

39-летнему жителю Уфы не понравилось, как отремонтировали автомобиль его родственника. Он потребовал от автослесаря переделать работу, а получив отказ, нанес сотруднику сервиса два сильных удара кулаком по голове.

Конфликт на СТО в Уфе закончился похищением и тяжкими побоями

Как сообщает издание «Ньюс-Баш», после этого злоумышленник силой затащил пострадавшего в свою машину, отвез его в сторону гаражных массивов и выбросил на обочине дороги. В результате от полученных травм потерпевший полностью лишился слуха, он проходит длительный период лечения и реабилитации.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело за похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый вину в полном объеме не признал. Материалы передали в Демский районный суд Уфы для рассмотрения.

