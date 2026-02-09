Автовладелец избил механика до потери слуха из-за некачественного ремонта машины

Как сообщает издание «Ньюс-Баш», после этого злоумышленник силой затащил пострадавшего в свою машину, отвез его в сторону гаражных массивов и выбросил на обочине дороги. В результате от полученных травм потерпевший полностью лишился слуха, он проходит длительный период лечения и реабилитации.
Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело за похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый вину в полном объеме не признал. Материалы передали в Демский районный суд Уфы для рассмотрения.
