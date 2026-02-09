Плохая погода помешала мужчине поджечь машину знакомого в Ростовской области

В Тацинском районе 41-летний мужчина решил отомстить своему знакомому после ссоры. Он заметил стоявший около магазина автомобиль сожительницы оппонента и принял решение его уничтожить.

Как сообщает издание «ДОН-МЕДИА», злоумышленник дождался вечера, после чего облил транспортное средство бензином, бросил зажженную спичку на колеса и скрылся с места событий. Но, к счастью, из-за погодных условий огонь не смог разгореться и быстро погас.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого, следователи возбудили против него уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовлением к преступлению» и части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

