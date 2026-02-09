895

Инспектор ДПС остановил поток машин, чтобы пенсионерка перешла дорогу вне зебры

Индицент произошел в Улан-Удэ

Во время патруля сотрудник Госавтоинспекции на Ключевской улице заметил пожилую женщину, которая неуверенно пыталась пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. Осознавая реальную опасность для ее жизни из-за большой плотности машин, полицейский принял решение помочь пенсионерке.

Александр Проневский

Изображение Инспектор ДПС остановил поток машин, чтобы пенсионерка перешла дорогу вне зебры

Как сообщает портал «Информполис», инспектор включил световые сигналы своего служебного автомобиля и жестами остановил транспортный поток в обоих направлениях. После этого он подошел к растерянной женщине, аккуратно взял ее под руку и сопроводил до противоположного тротуара, убедившись, что она в безопасности.

Произошедшее активно обсуждалось в местных социальных сетях. Жители Улан-Удэ похвалили чуткость стража порядка и подчеркнули необходимость провести разъяснительную беседу с горожанкой, переходившей дорогу в неположенном месте.

ГИБДД республики официального заявления относительно случившегося не давала.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве водитель BMW перекрыл пешеходный переход, чтобы пропустить бабушку с ходунками.

