В Краснодаре задержали мужчину, который после ссоры с женщиной прыгал на крыше ее авто

Разгневанный 37-летний мужчина решил отомстить своей знакомой после словесной перепалки. Для этого злоумышленник вышел из дома на улице Валерия Гассия, залез на крышу ее машины и пустился в пляс.

Как сообщает издание «Новая Кубань», нарушитель помял капот и крышу транспортного средства, а также разбил оба боковых зеркала. Прибывшие на вызов сотрудники полиции попытались задержать хулигана, однако тот оказал сопротивление и попытался сбежать. Скрыться ему не удалось, и вскоре мужчину доставили в отделение.

В отношении задержанного составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкции по ней предусматривают наказание в виде штрафа или ареста сроком до пятнадцати суток. На данный момент стражи порядка проводят дополнительную проверку по факту порчи имущества.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Карелии за малолетних хулиганов, закидавших кирпичами автомобиль, ответили их родители.