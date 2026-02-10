Легковушка столкнулась с электропоездом в Ростовской области: есть погибшие

Инцидент случился днем 9 февраля в поселке Целина. 61-летний мужчина за рулем Kia Magentis выехал на регулируемый железнодорожный переезд у дома 1 на улице 50 лет Советской Армии.

Как сообщает издание RAJONNIEVESTI, в тот момент по путям следовал электропоезд, произошло столкновение. В результате удара автомобиль силой отбросило в сторону. Один из пассажиров получил несовместимые с жизнью травмы и скончался еще до прибытия помощи. Водителя и находившегося на задних сидениях мужчину с серьезными ранениями доставили в ближайшую больницу.

На данный момент полиция проводит тщательную проверку, выясняя все обстоятельства и точные причины произошедшего. Хотя предварительная версия уже есть: водитель Kia проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленинградской области водитель погиб под колесами грузовика, подкачивая колесо на трассе.