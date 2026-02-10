Мужчина забросал кошачьими фекалиями занявшую его парковочное место машину

Инцидент случился возле дома 12 на улице Кронштадтской. Поводом для ссоры стало парковочное место, которое мужчина, по его словам, считал своим личным владением, оберегая его от «посягательств» других автовладельцев на протяжении двадцати лет.

Как сообщает портал ASTV.RU, именно на этом месте решила оставить автомобиль пострадавшая. В результате нарушитель в резкой форме потребовал от женщины немедленно освободить территорию. Получив отказ, злоумышленник сломал оба боковых зеркала транспортного средства, после чего закидал кошачьим пометом машину, сопровождая свои действия потоком оскорблений и насмешек.

Происходящее сняла на камеру потерпевшая, которая после направила ролик вместе с заявлением в полицию. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность хулигана.

