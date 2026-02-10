Мужчина забросал кошачьими фекалиями занявшую его парковочное место машину

Как сообщает портал ASTV.RU, именно на этом месте решила оставить автомобиль пострадавшая. В результате нарушитель в резкой форме потребовал от женщины немедленно освободить территорию. Получив отказ, злоумышленник сломал оба боковых зеркала транспортного средства, после чего закидал кошачьим пометом машину, сопровождая свои действия потоком оскорблений и насмешек.
Происходящее сняла на камеру потерпевшая, которая после направила ролик вместе с заявлением в полицию. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность хулигана.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодаре задержали мужчину, который после ссоры с женщиной прыгал на крыше ее авто.