Должника из Хакасии осудят за то, что он разобрал арестованную машину

Житель Усть-Абаканского района оказался должен более 140 тысяч рублей по шести исполнительным производствам. Долги включали как неоплаченные штрафы ГИБДД, так и алименты на двоих детей.

Как сообщает издание «Шанс.Регион», в рамках принудительного взыскания судебный пристав наложил арест на транспортное средство неплательщика, однако оставил его на ответственном хранении у владельца. При этом мужчину предупредили об ответственности за любые действия с описанным имуществом.

Несмотря на запреты, он решил полностью разобрать отечественную легковушку, после чего оставил себе ценные детали, а кузов сдал в пункт приема металлолома. И поскольку гражданин нарушил правила, следователи возбудили против него уголовное дело по статье 312 УК РФ «Незаконные действия с имуществом, подвергнутым описи, аресту или подлежащим конфискации».

Суд признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему 180 часов обязательных работ. При этом произошедшее не освободило гражданина от первоначальных долговых обязательств.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель Кузбасса попытался спрятать свою машину от судебных приставов в сугробе.