В Татарстане экс-главу ГИБДД осудили за мошенничество со страховкой

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», при этом нарушителю требовалось официальное подтверждение факта ДТП в Госавтоинспекции. Для этого он обратился к знакомому — бывшему начальнику местного отделения ГИБДД — который незаконно подготовил все необходимые документы, указав иную дату и обстоятельства инцидента.
Страховщики все-таки обнаружили несоответствия в данных и организовали собственную проверку. В итоге в выплате водителю отказали, так что злоумышленники остались без денег.
По итогу расследования против граждан возбудили уголовные дела по статье о покушении на мошенничество. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно на 3,5 года с испытательным сроком на 3 года.
