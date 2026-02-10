В Татарстане экс-главу ГИБДД осудили за мошенничество со страховкой

Не имевший «автогражданки» 55-летний мужчина попал в аварию на своем автомобиле в городе Бавлы. После этого он оформил полис ОСАГО и подготовил для страховой компании поддельные фотографии повреждений, а также ложные сведения о состоянии машины.

Он и второй водитель получили по 3,5 года условно

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», при этом нарушителю требовалось официальное подтверждение факта ДТП в Госавтоинспекции. Для этого он обратился к знакомому — бывшему начальнику местного отделения ГИБДД — который незаконно подготовил все необходимые документы, указав иную дату и обстоятельства инцидента.

Страховщики все-таки обнаружили несоответствия в данных и организовали собственную проверку. В итоге в выплате водителю отказали, так что злоумышленники остались без денег.

По итогу расследования против граждан возбудили уголовные дела по статье о покушении на мошенничество. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно на 3,5 года с испытательным сроком на 3 года.

