Мужчина не нашел работу в Краснодаре и угнал машину, чтобы вернуться домой

26-летний мужчина, ранее судимый за кражи, приехал в соседний регион в поисках работы. Однако оставшись без средств к существованию, он передумал и решил вернуться домой в Адыгею, для чего отправился на поиски машины.

Как сообщает портал «Кубань 24», во дворе одного из многоквартирных домов мужчина заметил незапертый автомобиль. Он сел в салон, завел двигатель замыканием проводов стартера и отправился в путь. И все бы хорошо, но по дороге машина сломалась, и тогда угонщик бросил ее на парковке торгового центра.

Владелец транспортного средства заметил пропажу на следующее утро и сразу же обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность предполагаемого преступника.

Правоохранители обнаружили мужчину по месту жительства, то есть в Адыгее, и доставили в Краснодар. На допросе он сознался в содеянном, а позже выяснилось, что этот инцидент не был для него первым. Ранее он совершил такое же преступление в соседнем регионе — тогда ему удалось благополучно добраться до дома на чужой машине.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкции по ней предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Удмуртии пьяный подросток угнал автомобиль, избив перед этим его хозяйку.