Взрыв автомобиля разрушил шесть гаражей и привел к гибели человека в Тюмени

Инцидент случился 12 февраля в гаражном кооперативе «Суходольская 1» на улице Широтной. А его причиной стала машина, оснащенная газобаллонным оборудованием.

Как сообщает издание «ФедералПресс», ударная волна разрушила четыре бокса на втором этаже и два на первом, общая площадь повреждений превысила 100 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место и обследовали завалы.

Водитель, который на момент взрыва находился в салоне автомобиля, получил серьезные травмы и скончался еще до прибытия медиков. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и точные причины произошедшего

