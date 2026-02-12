Взрыв автомобиля разрушил шесть гаражей и привел к гибели человека в Тюмени

Как сообщает издание «ФедералПресс», ударная волна разрушила четыре бокса на втором этаже и два на первом, общая площадь повреждений превысила 100 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место и обследовали завалы.
Водитель, который на момент взрыва находился в салоне автомобиля, получил серьезные травмы и скончался еще до прибытия медиков. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и точные причины произошедшего
