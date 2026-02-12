Нищему отказали в милостыне, и он поцарапал машины

Инцидент случился на Баляевской развязке, где нарушитель частенько выходил на проезжую часть и выпрашивал деньги у стоящих в пробках автомобилистов. Но в этот раз все пошло не по плану: никто из водителей не опустил стекло и не передал мужчине ни копейки.

Как сообщает издание PRIMPRESS, не получив желаемого, злоумышленник решил наказать скупых сограждан. Острым предметом он прошелся по кузовам и стеклам нескольких автомобилей, после чего скрылся во дворах.

Владельцы транспортных средств обнаружили глубокие царапины, только вернувшись домой. По словам потерпевших, ранее они не раз видели мужчину на том же месте, однако с порчей имущества они столкнулись впервые.

Официального комментария от правоохранительных органов о ситуации пока не поступало.

