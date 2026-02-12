Мужчина поджег мотоцикл родственника бывшей и чужую машину

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник подошел к частному дому в Чайковском (Пермский край) и целенаправленно поджег мотоцикл, который принадлежал родственнику его бывшей сожительницы.

Подозреваемого на время следствия заключили под стражу

Как сообщает портал V-kurse.ru, огонь быстро охватил байк и перекинулся на стоявший рядом легковой автомобиль. Стоит подчеркнуть, что владелец машины не имел никакого отношения к конфликту и случайно оказался жертвой.

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Размер ущерба, согласно оценке, превысил 180 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Во время первого же допроса мужчина признал вину и заявил, что искренне сожалеет о произошедшем.

Следователи предъявили ему обвинение по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Учитывая тяжесть преступления, его заключили под стражу. Материалы по делу уже передали в суд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кронштадте конфликт из-за места на парковке закончился поджогом автомобиля.