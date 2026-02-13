В Магадане автомобиль загорелся из-за крысиного гнезда в подкапотном пространстве

Как сообщает РИА «Колыма-Информ», спасатели оперативно прибыли к месту событий, хотя к этому моменту потерпевший уже практически полностью ликвидировал возгорание. Специалисты тщательно осмотрели машину и помогли автомобилисту отключить аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания.
В процессе разбирательств причин случившегося выяснилось, что автовладелец давно не заглядывал под капот своего ТС. За это время туда пробрались крысы, соорудив гнездо из различных легковоспламеняющихся материалов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве и Южно-Сахалинске крысы атаковали автомобили россиян после похолодания.