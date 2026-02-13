42

В Госдуме предложили штрафовать водителей за курение в машине

Вредную привычку хотят приравнять к нарушению правил перевозки пассажиров

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой защитить несовершеннолетних пассажиров от табачного дыма в салонах автомобилей. Парламентарий сравнил нахождение ребенка в прокуренной машине с дыханием парами ртути.

Александр Проневский

Изображение В Госдуме предложили штрафовать водителей за курение в машине

Как сообщает Russia Today, Милонов направил официальное обращение в Министерство здравоохранения РФ. Автор инициативы предлагает внести поправки в ПДД, которые запретят курение табака, а также вейпов и электронных сигарет, если в транспортном средстве находятся несовершеннолетние.

По мнению депутата, отсутствие запрета фактически позволяет родителям травить своих собственных детей, даже не задумываясь о последствиях. В случае поддержки проекта Минздравом нарушителей смогут привлекать к административной ответственности по аналогии с несоблюдением правил перевозки детей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что депутаты предложили ввести бесплатную парковку для ветеранов боевых действий.

