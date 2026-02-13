Пьяный юноша без «прав» угнал машину и попался ГАИ под Калугой

Инцидент произошел ночью 12 февраля на трассе Калуга — Медынь. Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 19-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Как сообщает портал «Весть News», задержанный не смог предъявить документы на автомобиль, а также свое водительское удостоверение. Во время беседы полицейские почувствовали от него сильный запах алкоголя и отметили бессвязность речи, после чего доставили юношу в отдел для дальнейшего разбирательства.

В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили сразу несколько административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских «прав», а также за отсутствие документов на машину и игнорирование ремней безопасности. Саму машину отправили на штрафстоянку.

В ходе последующей проверки выяснилось, что ключи от автомобиля молодой человек взял без разрешения у своего отчима. Законный владелец, заметив пропажу, написал заявление в правоохранительные органы. Следователи возбудили против подозреваемого еще и уголовное дело — по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный швед угнал машину у курьера и попытался добраться на ней до России.