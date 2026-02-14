В Ставропольском крае под колёса иномарки попала пьяная велосипедистка

Вечером 13 февраля на трассе «Усть-Невинский — Беломечетская» произошло ДТП. Около 19:30 47-летняя женщина за рулём «Форд Фокус» сбила велосипедистку. Та двигалась в попутном направлении по правому краю дороги и в какой-то момент попыталась изменить траекторию, не убедившись в безопасности манёвра.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, 55-летнюю местную жительницу с травмами доставили в больницу, однако после осмотра она была отпущена на амбулаторное лечение. Выяснилось также, что велосипедистка в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения, что, скорее всего, и сыграло роковую роль.

За рулём иномарки находилась жительница Невинномысска с 12-летним стажем вождения. За последние два года она четырежды привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.