Водитель иномарки спровоцировал ДТП с маршруткой, проехав на красный свет

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Кызыле после столкновения

Сегодня утром в Кызыле произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Около 9:20 на перекрёстке улиц Кочетова и Комсомольской столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и пассажирская «Газель», следующая по маршруту №6а.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, водитель Mitsubishi двигался по улице Комсомольской и выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. В это время пассажирская «Газель» пересекала перекрёсток на зелёный свет. В результате столкновения маршрутное такси опрокинулось.

В салоне «Газели» находились десять пассажиров. Трое из них были доставлены в ближайшую больницу, их состояние уточняется. Остальные, по предварительным данным, не пострадали или получили незначительные травмы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.