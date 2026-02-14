Женщина погибла в лобовом столкновении на ЕКАД

Смертельная авария произошла сегодня на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, женщина, управлявшая автомобилем Honda, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с Toyota.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Honda от полученных травм скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

Водитель второго автомобиля, с травмами различной степени тяжести, был доставлен в ближайшее лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Его состояние уточняется.

На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают возможных свидетелей, изучают детали происшествия.