Два человека погибли в лобовом столкновении в Тверской области

Под Тверью микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Смертельная авария произошла сегодня на 368-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» на территории Западнодвинского муниципального округа Тверской области. В результате столкновения двух транспортных средств два человека погибли, еще двое получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Crafter по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Там его микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 32-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка Volkswagen от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, включая Госавтоинспекцию и следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.