В Новосибирской области двое угнали ВАЗ с ключами в замке зажигания

В Татарском районе Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля, совершённый с грубым нарушением правил безопасности самим владельцем. В дежурную часть обратился 21-летний местный житель, который обнаружил пропажу своей машины ВАЗ-21074, припаркованной у дома на Кооперативном переулке. Молодой человек признался, что оставил ключи в замке зажигания, а двери не запер.

Как сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области, ориентировка на угнанное авто была немедленно передана всем патрульным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — местных жителей 21 и 23 лет. Оба ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Выяснилось, что они просто сели в незапертую машину и завели её оставленными ключами.

Злоумышленники успели покататься по городу, но далеко уехать не смогли: автомобиль сломался. Полицейские обнаружили транспортное средство на улице Клубной. Угонщики оставили машину после технической поломки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция напоминает автовладельцам не оставлять ключи в замке зажигания и всегда закрывать двери.