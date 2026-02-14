Подросток погиб под колесами грузовика в Красноярском крае

Сегодня днём в Дудинке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Около 14:30 46-летний водитель грузового автомобиля Shacman выезжал из гаражного массива, расположенного в районе улицы Линейная, и поворачивал направо на автодорогу «Северный обход».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, в этот момент под колёса грузовика попала 15-летняя девочка. От полученных травм подросток скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства, при которых пешеход оказалась на пути движения большегруза, в настоящий момент устанавливаются.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции Таймыра и следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают возможных свидетелей и выясняют все детали произошедшего.

По факту гибели несовершеннолетней проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при выезде с прилегающих территорий и в местах возможного появления пешеходов.