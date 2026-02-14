Трое детей пострадали в массовом ДТП в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали несовершеннолетние

Днем в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. На улице Бабушкина столкнулись машины марок Subaru Levorg, Honda Partner и Honda Fit. Удар пришелся на момент движения транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, в результате аварии три несовершеннолетних пассажира были доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачами. В настоящий момент специалисты уточняют степень тяжести полученных детьми травм и назначают необходимое лечение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося, выясняет причины столкновения и опрашивает возможных свидетелей.

Госавтоинспекция МВД Бурятии предупреждает водителей о временном осложнении дорожного движения на указанном участке и просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Детали ДТП уточняются.