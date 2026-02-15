В Уссурийске возбуждено дело после гибели женщины в ДТП

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту аварии, унесшей жизнь 42-летней женщины. Трагедия произошла на 4-м километре автодороги, ведущей к городу. Столкнулись два автомобиля — Suzuki Escudo и Toyota Ipsum, в которой находилась семья с ребенком.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, 42-летний водитель Suzuki нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, создав помеху для движения Toyota Ipsum. В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель Toyota и его 12-летняя дочь — оба госпитализированы с переломами. Супруга водителя, находившаяся в салоне, скончалась на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Водитель Suzuki имеет 22-летний водительский стаж. По данным полиции, за последний год он к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.