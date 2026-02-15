В Приморье будут судить водителя, сбившего насмерть велосипедиста

Водителя ждёт суд за смертельное ДТП с велосипедистом в Приморье

Следователи УМВД по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Надеждинского района. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, установлено, что обвиняемый за рулём автомобиля Lexus RX 200 T двигался по трассе «посёлок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в направлении Владивостока. При перестроении из средней полосы в правую водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 42-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В ходе следствия вина фигуранта была полностью доказана. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы.