Хивус наехал на человека на Байкале в Листвянке

На Байкале в Листвянке судно на воздушной подушке наехало на человека

Сегодня около 13:00 по местному времени в поселке Листвянка на ледовой поверхности озера Байкал произошло происшествие с участием судна особой конструкции — хивуса. По предварительным данным Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, капитан не справился с управлением и совершил наезд на человека.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Информация о характере травм и состоянии пострадавшего уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности судоходства. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, включая возможные нарушения правил эксплуатации хивуса и состояние ледового покрытия.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя судна и принято процессуальное решение. Хивусы активно используются на Байкале для перевозки туристов в зимний период, и инциденты с ними требуют особого внимания контролирующих органов.