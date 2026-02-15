В Уссурийске автобус проехал на красный свет и сбил две иномарки

На Владивостокском шоссе в Уссурийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Установлено, что 52-летний водитель автобуса ГАЗ проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В момент аварии в салоне маршрутки находились 10 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, в результате столкновения травмы получили две женщины в возрасте 46 и 79 лет. Им была оперативно оказана медицинская помощь, после чего пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. О состоянии других пассажиров не сообщается.

Водитель автобуса имеет водительский стаж 25 лет, однако это не уберегло его от грубого нарушения. На него составлен административный протокол по статье 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью потерпевшим. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.