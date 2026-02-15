Двое пострадали в ДТП с мопедом без шлемов в Ставропольском крае

Два человека пострадали в ДТП с участием мопеда в Ставропольском крае

В Грачевском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Авария случилась 14 февраля около 23:30 на улице Советской в селе Кугульта. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мопедом «Альфа».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения 20-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир с травмами были госпитализированы в Грачевскую больницу. Медики отмечают, что тяжесть полученных повреждений усугубилась отсутствием мотошлемов у обоих участников поездки.

В ходе проверки выяснилось, что водитель мопеда не имеет права управления транспортными средствами. За рулем автомобиля находился житель Труновского округа со стажем вождения около одного года.

По факту автоаварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.