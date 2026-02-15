Мужчина погиб в ДТП в Татарстане

В Татарстане столкнулись две иномарки, один из водителей скончался на месте

В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 48-летняя женщина-водитель автомобиля Renault выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 62-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, удар оказался смертельным для водителя Hyundai — от полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Состояние женщины-водителя Renault в настоящий момент уточняется. Обстоятельства аварии выясняются.

На месте ДТП работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа.

Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали произошедшего, включая возможные нарушения правил дорожного движения и техническое состояние транспортных средств.