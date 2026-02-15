В Новоселицком округе в ДТП погиб пешеход

Вечером на улице Гагарина в селе Журавское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 18:40 53-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Mazda, допустила наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части. По предварительным данным, на мужчине отсутствовали световозвращающие элементы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате полученных травм пешеход был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице. В настоящее время личность погибшего устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Установлено, что водитель, местная жительница, имеющая стаж вождения 20 лет, злостным нарушителем правил дорожного движения не является.

Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работали следственно-оперативная группа и наряд Госавтоинспекции. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток, особенно вне населенных пунктов.