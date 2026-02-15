В ДТП под Киришами погибла 15-летняя девочка

Лобовое столкновение на трассе унесло жизни двух человек, ещё двое госпитализированы

Смертельная авария произошла 14 февраля 2026 года на 225-м километре автодороги «Лодейное поле — Тихвин — Будогощь — Чудово» в Киришском районе Ленинградской области. 45-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Toyota RAV 4 под управлением мужчины 53 лет. Удар пришёлся в лобовую часть, обе машины получили серьёзные повреждения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель BMW скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Toyota и двое его пассажиров — женщина и 15-летняя девочка — были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось: ребёнок скончался в медицинском учреждении.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. Сейчас полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства трагедии, включая причины, побудившие водителя BMW выехать на встречную полосу. Назначены необходимые экспертизы.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу — один из самых опасных маневров, который влечёт тяжёлые последствия. Водителей призывают к предельной осторожности и строгому соблюдению правил дорожного движения.