На Сахалине автомеханик умер прямо во время ремонта автомобиля

Опытный мастер проводил ремонт транспортного средства, когда внезапно его состояние ухудшилось. Потерпевший потерял сознание, и его дыхание остановилось.

Несмотря на своевременную помощь, коллеги не смогли спасти мужчину

Как сообщает портал ASTV.RU, другие работники СТО не растерялись и сразу же вызвали скорую помощь. Ожидая приезда бригады медиков, они связались с диспетчером и начали самостоятельно пытаться помочь пострадавшему, следуя инструкциям. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, и мужчина скончался на месте событий.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего работодатель создал специальную комиссию, главой которой назначили должностное лицо Гострудинспекции. Теперь специалистам предстоит дать правовую оценку случившемуся на СТО.

