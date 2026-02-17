Неизвестный ночью поджег автомобиль в Комсомольске-на-Амуре

Сигнал о произошедшем поступил в экстренные службы ранним утром 17 февраля. Во дворе дома номер 10 на Бульваре Юности пожарные обнаружили объятую пламенем Toyota Venza и оперативно ликвидировали возгорание.

Как сообщает портал «Kom.city», иномарка успела получить критические повреждения, ее моторный отсек и передняя часть полностью выгорели.

Изучившие место событий полицейские пришли к выводу, что автомобиль преднамеренно подожгли. Во время расследования выяснилось, что нарушитель попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах запечатлено, как неизвестный мужчина подходит к припаркованной машине, проводит с ней какие-то манипуляции и через несколько минут авто охватывает пламя.

По факту умышленного поджога транспортного средства возбуждено уголовное дело. Правоохранители на данный момент продолжают поиски злоумышленника.

