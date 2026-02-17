Дети разгромили 55 полицейских автомобилей на режимной стоянке в Чите

Пятеро детей в возрасте от 8 до 13 лет проникли на территорию, принадлежащую Центру хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Забайкальскому краю, на улице Баргузинской. Оказавшись внутри, юные хулиганы принялись крушить все, что попадалось им под руку.

Теперь родителям юных вандалов придется выплатить по 250 тысяч рублей

Как сообщает портал RTVI, за короткое время они успели разбить стекла и фары, а также сорвать боковые зеркала на 55 служебных машинах. Ущерб от действий несовершеннолетних нарушителей эксперты оценили в сумму 1,2 млн рублей. Из-за возраста злоумышленников возбуждать уголовные дела не представилось возможным, поэтому ответственность за произошедшее легла на плечи их родителей.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Теперь законным представителям каждого из пятерых детей предстоит выплатить свыше 250 тысяч рублей.

